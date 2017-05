Van Duinen: "Daaraan herkende ik kampioensstress Feyenoord"

Excelsior zorgde gisteren voor een daverende stunt door met 3-0 te winnen van stadsgenoot Feyenoord. Velen schrijven nu dat er duidelijk veel spanning te bekennen was bij de spelers van de koploper.



"Ze speelden niet zoals ik had verwacht", merkt ook Excelsior-aanvaller Mike van Duinen op, bij Omroep West. "Ze gaven ons de tijd en de ruimte op om te bouwen, terwijl ik dacht dat ze er vol op zouden klappen."



"Het was een bizarre wedstrijd inderdaad. Ook dat je in eigen huis speelt met eigenlijk alleen maar Feyenoord-supporters."