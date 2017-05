Duits legt uit waarom hij na degradatie met GAE definitief stopt

Na de 4-0 nederlaag is Go Ahead Eagles gisteren in de Johan Cruijff Arena van Ajax definitief gedegradeerd. Het betekent ook dat middenvelder Sander Duits na dit seizoen zijn kicksen aan de wilgen gaat hangen.



"We zijn niet vandaag gedegradeerd, dat hebben we in andere wedstrijden al gedaan", vertelt de captain van GAE aan RTV Oost. "Op de momenten dat het echt moest hebben we niet thuisgegeven. We hebben ook net dat stukje geluk gemist. In uitwedstrijden zoals tegen Feyenoord en Ajax komen we gewoon kwaliteit tekort. Dat was vandaag ook overduidelijk."



De Jupiler League gaat hij zelf echter niet meer in. "Nee, dat gaat niet gebeuren. Dat is niet omdat ik het niet meer wil, want ik heb altijd nog plezier in het spelletje. Ik vind het altijd leuk om wedstrijden te spelen. Trainingen wordt af en toe wel wat minder. Maar het is fysiek voor mij niet meer haalbaar."



"Ik kamp met knieklachten en het was voor mij dit seizoen al op mijn tenen lopen. Dus het is puur fysiek dat ik dit besluit neem. Als ik gewoon fit was geweest, dan was ik voor honderd procent doorgegaan", besluit Duits, die naar alle waarschijnlijkheid nog wel door zal gaan bij de amateurs van SDC Putten.



In het verleden stond de controleur onder contract bij De Graafschap, FC Omniworld, RKC Waalwijk en sinds 2014 dus Go Ahead.