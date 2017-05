"Op trainingen slechte scheidsrechters, maar dit slaat alles.."

FC Twente verloor gisteren verrassend van laagvlieger Sparta Rotterdam. Dat is volgens verdediger Jeroen van der Lely voor een fors deel te wijten aan de arbitrage op Het Kasteel.



Hij is vooral boos over het ten onrechte afgekeurde doelpunt van spits Enes Ünal. "Ik heb het net nog teruggezien en moest gewoon lachen toen ik het zag! Hij raakt die bal helemaal niet met zijn hand aan. Echt verschrikkelijk. Daarna nog tien beslissingen die wel erg in ons nadeel uitvielen. Dat slaat gewoon nergens op. We hebben op de trainingen slechte scheidsrechters, maar dit slaat alles", foetert Van der Lely bij RTV Oost.



Overigens is hij ook niet tevreden met het optreden van zijn eigen ploeg. "Ik vind dat je iedere wedstrijd de motivatie uit jezelf moet halen en dat hebben we niet goed gedaan. We lieten ons aftroeven. Dat slaat helemaal nergens op. Ik had het idee dat sommige jongens niet helemaal gemotiveerd meer waren. Dan wordt het lastig om te spelen. Het begint met honderd procent gefocust zijn en dat waren we niet", erkent Van der Lely tot slot.





Dat leek me toch n zuivere goal van Unal. Aanfluiting deze scheids. Past wel bij de wedstrijd — Leon ten Voorde (@deBankzitter) 7 mei 2017