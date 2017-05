Zorgen bij PSV: "Reden voor wanhoop.."

PSV speelde officieus al nergens meer voor, maar het nieuwe puntenverlies gisteren bij FC Groningen was desondanks toch weer een nieuwe tegenvaller voor de trouwe fans.



"Voor wanhoop hebben wij reden na het tiende gelijke spel van dit seizoen", reageert Harrie Timmermans, voorzitter van de supportersvereniging van PSV, in zijn blog. "Twintig verliespunten door gelijke spelen. Waardoor we getalsmatig het kampioenschap hebben verspeeld is wel duidelijk. Maar hoe kan dat?"



"Ik hoop dat die vraag centraal heeft gestaan in de inmiddels uitgevoerde evaluatie met de technische staf. En ik hoop ook dat daarover inhoudelijk wat meer naar buiten wordt gebracht omdat het anders bij gissen blijft voor ons als supporters, we willen graag een boodschap van hoop en vertrouwen", doet Timmermans tot slot een oproep.