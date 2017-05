Feyenoord werd 'met hart en ziel' verslagen

Feyenoord liet zondag na om het landskampioenschap te pakken op bezoek bij 'klein broertje' Excelsior. De Kralingers lieten zien niet mee te willen doen aan het feestje van de stadsgenoot.



Uitblinker Nigel Hasselbaink stelt na afloop bij FOX Sports dat ze 'vanaf minuut één hebben laten zien dat Feyenoord niet even een feestje kon komen vieren'. "Al helemaal niet in ons eigen stadion! We hebben alles gegeven, iedereen heeft met zijn hart en ziel gespeeld."





Hasselbaink haalde energie uit afgeschreven status: "Iedereen speelde met hart en ziel." #excfey https://t.co/YUjXqFey3e pic.twitter.com/nIJ857QEhE — FOX Sports (@FOXSportsnl) 7 mei 2017