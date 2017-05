Forse waarschuwing politie met betrekking tot huldiging Feyenoord

Naar aanleiding van de rellen in Rotterdam, heeft de politie inmiddels een stevige waarschuwing gegeven met het oog op een eventuele huldiging voor Feyenoord volgende week.



Korpschef Frank Paauw doelt op eerdere uitlatingen van burgemeester Aboutaleb, die een huldiging bij grote ongeregeldheden zou gaan schrappen. Zo ver is het nog nét niet gekomen.



"We doen er alles aan om die huldiging door te laten gaan, maar er zit een grens op. Het wordt een optelsom van afgelopen zondag en aanstaande zondag. Maar dat de grens wel genaderd wordt, dat zal duidelijk zijn", aldus korpschef Paauw bij RTV Rijnmond.



Eerder zei een woordvoerder van de politie al in het AD: "Ook komend weekeinde willen wij er een feest van maken. Het zal niet aan ons liggen als dat niet lukt. De partij die kan zorgen dat het vlekkeloos verloopt, dat zijn de supporters."