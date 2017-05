Ajax-speler krijgt lof toegeschoven: "De beste aankoop"

Bert van Marwijk is enthousiast over de ontwikkeling van Ajax, dat zich donderdagavond mogelijk Europa League-finalist mag noemen. Volgens de bondscoach van Saudi-Arabië is dat te danken aan Peter Bosz.



"Hij verdient de internationale lof. Ajax speelt heel aantrekkelijk", oordeelde de oefenmeester zondagavond in het praatprogramma Studio Voetbal. "Maar ook de aankoop van Hakim Ziyech was bepalend. Ze hebben nu een speler die alleen maar diepte ziet. Elke actie is vooruit. De beste aankoop."



Van Marwijk genoot van de met 4-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen het Franse Olympique Lyon. "In de eerste twintig minuten was Lyon de bovenliggende partij. Ze creëerden veel kansen, maar waren voorin ook gemakzuchtig. Daarna vallen uit het niets twee goals en speelde Ajax fantastisch."