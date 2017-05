Politie Rotterdam grijpt in: "Het is aan henzelf te wijten"

De 3-0 nederlaag bij Excelsior zorgde zondagmiddag voor veel emotie bij de Feyenoord-supporters. De overgrote meerderheid gedroeg zich prima, maar toch kwam het in Rotterdam tot een aantal conflictsituaties.



Volgens de Rotterdamse politie was ingrijpen nodig toen een groep supporters de confrontatie zocht. "Ook komend weekeinde willen wij er een feest van maken. Het zal niet aan ons liggen als dat niet lukt. De partij die kan zorgen dat het vlekkeloos verloopt, dat zijn de supporters", zo citeert het Algemeen Dagblad een woordvoerder.



Gerard Spierenburg onderschrijft dat de meerderheid zich voorbeeldig gedroeg. "Maar er was een andere groep, die zich zonder aanleiding tegen de politie keerde. Bij openlijk geweld en vandalisme moet de ME optreden." Toch werd ook de politie bekritiseerd, bijvoorbeeld omdat een jonge vrouw klappen kreeg. "Ja, het is naar om te zien, maar eerlijk gezegd is het aan henzelf te wijten."



De politiewoordvoerder legt uit: "De ME staat daar omdat er schermutselingen zijn. Wat begrijp je niet, als de ME’ers dan zeggen: Ga weg. Wanneer je de vordering weg te gaan negeert, dan krijg je eerst een duw. Het moment om te praten, is dan voorbij."