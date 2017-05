"Denk steeds: verdomd, het is binnenkort echt afgelopen"

Heracles Almelo wacht nog een belangrijk uitduel bij Feyenoord en mogelijk deelname aan de play-offs, maar van Jan Smit is zondagmiddag officieel afscheid genomen. Na de 4-0 zege op ADO Den Haag oogde de voorzitter emotioneel.



In gesprek met TC/Tubantia zegt Smit: "De laatste paar dagen denk ik steeds: verdomd, het is binnenkort echt afgelopen. Dan kan ik niet zomaar even het veld opgaan of de kleedkamer inlopen, dan word ik niet meer overal van op de hoogte gehouden. Dan is het echt voorbij. Ik ben meer emotioneel betrokken dan ik dacht."



Smit kan zich na dit seizoen ook meer op zijn privé-leven storten. "Ik weet dat het thuisfront het niet onplezierig vindt dat ik stop, en dan druk ik me eufemistisch uit. Ze vinden het een verstandig besluit, laat ik het daarop houden. Mijn vrouw komt niet uit de voetbalwereld, ze is kunsthistoricus. Ze heeft me altijd gesteund en is toch regelmatig bij wedstrijden geweest."