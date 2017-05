Sinkgraven hoopt op snelle rentree, maar mist Lyon-uit

Daley Sinkgraven moet een streep zetten door de return tegen Olympique Lyon. De 21-jarige linksback heeft nog altijd te veel hinder van zijn knieblessure, zo meldt De Telegraaf.



Sinkgraven liep de blessure op in de eerste Europa League-wedstrijd tegen Schalke 04 (2-0) en staat sindsdien buitenspel. De voetballer moest daardoor de return in Gelsenkirchen, de heenwedstrijd tegen Lyon en nu dus ook de tweede halve finale missen. Tevens liet hij meerdere competitieduels schieten om deze reden.



Sinkgraven hoopt het uitduel bij Willem II van komende zondag wél te halen. De oud-speler van sc Heerenveen zal daar maar al te graag bij willen zijn, aangezien er nog een mogelijkheid is dat Ajax zich tot landskampioen kroont. Wel moet Feyenoord punten morsen om dat scenario nog mogelijk te maken.