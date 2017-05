Opvolger Maaskant is trots: "Een club die leeft, broeit"

Leon Vlemmings staat komend seizoen aan het roer bij Go Ahead Eagles, dat zondag uit de Eredivisie degradeerde. De 47-jarige oefenmeester volgt Robert Maaskant op in De Adelaarshorst en kijkt uit naar deze uitdaging.



"Een geweldige club", opent Vlemmings op het digitale thuis van zijn nieuwe club. "Het stadion, de fans, het shirt, de historie. Een club die leeft, broeit en waar altijd iets gebeurt. Maar tijdens de gesprekken die ik heb gevoerd met de leiding van de club heb ik ook een goed beeld gekregen van de visie die er ligt."



"Een visie die helemaal aansluit bij mij als trainer en persoon: vernieuwen, durven, presteren, geen uitdaging uit de weg gaan", aldus Vlemmings, die zichzelf 'een bevlogen trainer' noemt. "Ik houd van hard werken. Het belangrijkste is dat er een team staat waar supporters zich in herkennen. Zij moeten worden vermaakt op een manier die hoort bij Go Ahead Eagles. Maar uiteindelijk gaat het in het voetbal om resultaat."



Vlemmings heeft al de nodige ervaring opgedaan. "Daar kan ik echt van genieten: mensen helpen te groeien. In mijn tijd bij Feyenoord waren jongens als Stefan de Vrij, Bruno Martins Indi en Georginio Wijnaldum mooie voorbeelden."