"Ajax heeft na de 2-0 tegen Schalke z'n les geleerd"

Ajax gaat een bijzondere week tegemoet. De Amsterdammers kunnen komende donderdag de finale van de Europa League bereiken ten koste van Olympique Lyon en hebben op zondag nog kans op het kampioenschap, al moet Feyenoord dan wel een nieuwe misstap maken.



"Nogmaals, Feyenoord heeft alles nog in eigen hand", zo schrijft Jordi Cruijff in De Telegraaf. "Intussen zal Ajax zich twee keer achter de oren krabben. De ploeg heeft vooral tijdens de eerste maanden onnodige punten gemorst. Een jong elftal en een nieuwe trainer, het heeft even geduurd voordat ze het voetbal konden spelen dat ze voor ogen hadden."



Het scenario van 'lege handen' is nog steeds reëel, maar Cruijff ziet nog volop perspectief. Zeker in Europa. "Wat dat betreft heeft Ajax na de 2-0 tegen Schalke z'n les geleerd. Ervaren hoe het werkt als het een keer heel goed is gegaan."



De zoon van wijlen Johan Cruijff schrijft: "De klasse van de ploeg is geweest dat het in Gelsenkirchen alsnog uitschakeling heeft weten te voorkomen, daarna Lyon lik op stuk heeft gegeven en voor de return wordt onderkend dat ze er ondanks de 4-1 voorsprong nog niet zijn."