Dick Advocaat staat op het punt om wederom gepresenteerd te worden als bondscoach van Oranje. Zijn voormalig assistent Willem van Hanegem begrijpt helemaal niets van deze ontwikkeling.



"Hij komt ineens weer tevoorschijn. Dat vind ik het meest verschrikkelijke dat je maar voor kan stellen", aldus Van Hanegem in gesprek met de NOS. "Kijk, ik heb niks tegen Advocaat, want ik vind het een aardig ventje. Maar het kan niet zo zijn dat je de boel in de steek laat en dat je later gewoon weer ineens tevoorschijn komt. Hij zal de boel dit keer vast niet in de steek laten, want anders zou hij helemaal gestoord zijn."



'De Kromme' is nog niet klaar: "Hoe bestaat het nou? Hoe kan je de boel zo in de maling nemen? Of je Danny Blind nou aardig vindt of niet, hij heeft zijn stinkende best gedaan om Advocaat binnen te halen. En een paar maanden later laat die hem in de steek. Daardoor is het een klerezooi geworden."



Van Hanegem wijst ook op andere oud-werkgevers van Advocaat waar een soortgelijke situatie ontstond. "Dus het is niet de eerste keer hè. Ik snap niet dat zo'n grote organisatie als de KNVB zo iemand terughaalt."