Ajax, PSV en Feyenoord: 'Weet ook niet hoe hij aan die info komt'

De zaakwaarnemer van Milot Rashica liet afgelopen weten dat zijn cliënt in de belangstelling staat van de traditionele Nederlandse top drie. Ajax, PSV en Feyenoord schijnen allen het vizier gericht te hebben op Rashica.



De twintigjarige speler weet zelf niet zo goed hoe zaakwaarnemer Altin Lala aan die informatie komt. Ajax, PSV, Feyenoord, Napoli en AS Roma, ze werden allemaal genoemd en ze zijn volgens Rashica allemaal prachtig. "Maar ik lees het ook maar."



"Ik heb al even geen contact met mijn zaakwaarnemer gehad. Dus ik weet ook niet hoe hij aan die informatie komt. Dat zal ik van hem moeten horen", aldus de woorden van Rashica. Het is dan ook afwachten waar zijn toekomst ligt. Op dit moment is de speler nog tevreden bij Vitesse.