De Jong verbijsterd: "Dit had niemand verwacht"

Luuk de Jong heeft vol verbijstering gereageerd op de nederlaag die Feyenoord op zondag heeft geleden. De Rotterdammers verloren met liefst 3-0 van Excelsior en dat had de spits van PSV niet echt zien aankomen.



"Dit had niemand verwacht, denk ik. Dat het 3-0 voor Excelsior zou worden. Zo zie je maar weer dat de spanning die erbij komt kijken bij zo'n kampioenschap, dat is niet niks. Er komt zoveel druk bij, dat heeft Feyenoord denk ik ook gemerkt", vertelde De Jong aan Omroep Brabant.



"Nu zullen we moeten afwachten volgende week of ze die druk weer zullen gaan voelen en dat denk ik wel. Dus dat zal nog heel leuk gaan worden die laatste wedstrijd", aldus De Jong, die er zeker nog niet vanuit gaat dat Feyenoord er met de landstitel vandoor gaat.