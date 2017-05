Bosz houdt gemengde gevoelens over aan zege Ajax

Peter Bosz heeft gemengde gevoelens overgehouden aan de wedstrijd tussen zijn club en Go Ahead Eagles. De trainer van Ajax is natuurlijk blij met het feit dat de Amsterdammers de wedstrijd na een Europa League-duel met 4-0 gewonnen hebben, maar tegelijkertijd baalt hij voor Go Ahead.



Ik ben een beetje somber gestemd. Go Ahead is de eerste club waar ik ooit een seizoenkaart heb gekocht, dus ik vind het erg jammer dat de club nu weer degradeert uit de Eredivisie", zo vertelde de oefenmeester van Ajax in een gesprek met De Telegraaf.



Go Ahead Eagles stond voor de wedstrijd tegen Ajax al op de allerlaatste plek in de Eredivisie, maar juist de Amsterdammers bezorgden de club uit Deventer de genadeslag. Go Ahead keert volgend seizoen terug in de Jupiler League.