PSV-talent baalt: "Ik maakte er twee"

PSV kwam zondagmiddag niet verder dan een 1-1 gelijkspel bij FC Groningen. De Eindhovenaren keken al snel tegen een 1-0 achterstand aan, maar invaller Sam Lammers trok de score in de tweede helft langszij. Later leek hij ook nog de winnende 1-2 te scoren, maar die treffer werd afgekeurd.



"Ik maakte er twee", vertelt hij aan het Eindhovens Dagblad. "Waarom hij nou werd afgekeurd? Zeg het maar, ik denk dat er niets aan de hand was."



Wat het perspectief voor de belofte komend seizoen wordt, is nog onduidelijk. "Ik begin met veel energie straks aan de voorbereiding en dan zien we hoe het loopt. Zelf ga ik er alles aan doen om hier vaker in actie te komen. En als ik bij Jong PSV speel, ga ik er ook voor. Ik hou van wedstrijden spelen, waar dan ook."