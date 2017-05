SN-elftal van de week: Kralingers verpesten feestje Feyenoord

SoccerNews.nl heeft ervoor gekozen om ook dit seizoen na iedere speelronde weer een elftal van de week op te stellen. In de 33e speelronde on Feyenoord zich kronen tot kampioen van de Eredivisie. Op Woudestein bleek Excelsior echter te sterk en dat heeft twee spelers een uitverkiezing opgeleverd in het SN-elftal.



Doel:

Sergio Padt (FC Groningen):

De Groningers kregen de uittredend landskampioen op bezoek, maar dat leek deze doelman niet te intimideren. De 26-jarige sluitpost stond zijn mannetje in de goal en had daarmee een zeer groot aandeel in het gelijkspel.



Verdediging:

Tim Breukers (Heracles Almelo):

De verdediger wist afgelopen week zich ook al het SN-elftal in te spelen en deze week is het dus weer raak. De 29-jarige back viel in de wedstrijd tegen ADO Den Haag op met zijn aanvallende spel en dat leverde uiteindelijk ook een assist op.



Willem Janssen (FC Utrecht):

Het duel tussen de Utrechters en Vitesse was lange tijd weinig spectaculair. De wedstrijd leek zelfs af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, maar Janssen bracht daar in de blessuretijd nog verandering in met een treffer.



Justin Hoogma (Heracles Almelo):

Nog maar achttien jaar oud, maar wat een ontwikkeling maakt deze jongen door. Ook dit weekeinde was de centrale verdediger een rots in de branding in het hart van de Almelose defensie. Als hij zo doorgaat lijkt de jonge voetballer bezig aan één van zijn laatste seizoenen als Heraclied.



Nick Viergever (Ajax):

De 27-jarige verdediger is al weken goed in vorm en ook tegen hekkensluiter Go Ahead Eagles wist hij die vorm te etaleren. Met zijn assist op Frenkie de Jong wist de Oranje-international zichzelf ook nog de boeken in te krijgen.



Middenveld:

Donny van de Beek (Ajax):

De 20-jarige middenvelder mocht zondagmiddag van trainer Peter Bosz in de basis starten tegen Go Ahead Eagles en dat was zeker geen verkeerde keuze. De jonge voetballer was nauwelijks te betrappen op een foutje en dat heeft hem een plekje opgeleverd in het SN-elftal.



Ryan Koolwijk (Excelsior Rotterdam):

Het had zo'n groot feest moeten worden voor Feyenoord, maar bij Excelsior leek men daar geen trek in te hebben. Vooral deze middenvelder leek de titel koste wat het kost te willen voorkomen, want hij was de beste man op het veld in Stadion Woudestein.



Reuven Niemeijer (Heracles Almelo):

Vorig seizoen speelde deze middenvelder nog gewoon bij de amateurs van Quick '20, maar inmiddels heeft hij het al weten te schoppen tot het SN-elftal. De 22-jarige voetballer blonk uit met twee goals tegen ADO Den Haag.



Aanval:

David Neres (Ajax):

De miljoenenaankoop werd zondagmiddag in de Johan Cruijff Arena uitgeroepen tot Man of the Match. Het Amsterdamse publiek werd getrakteerd op schitterende acties van de jonge Braziliaan. De winteraanwinst leverde uiteindelijk één assist af.



Nigel Hasselbaink (Excelsior):

Deze aanvaller is het hele seizoen al één van de grote uitblinkers bij Excelsior en dat was tegen Feyenoord opnieuw het geval. De buitenspeler deelde met zijn openingstreffer de eerste tik uit aan de koploper van de Eredivisie en die kwamen ze uiteindelijk niet meer te boven.



Justin Kluivert (Ajax):

Het is eigenlijk ongelooflijk wat deze jongen allemaal al presteert op zijn leeftijd. De 18-jarige voetballer was ook zondagmiddag weer van zeer grote waarde tegen Go Ahead Eagles met een goal en een assist.