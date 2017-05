Herkansing in De Kuip: 'Dat zou niet des Feyenoords zijn'

Feyenoord verloor zondagmiddag met 3-0 van Excelsior en werd daardoor (nog) geen kampioen. Komende zondag krijgt de ploeg van Giovanni van Bronckhorst is de eigen Kuip een herkansing: thuis tegen Heracles Almelo.



"De dreun is snoeihard aangekomen. Er zijn ook geen excuses voor. Daarvoor is de 3-0 nederlaag te duidelijk. Bovendien geeft het aan hoe voorzichtig je moet zijn om van te voren teveel festiviteiten te organiseren", schrijft Jordi Cruijff in De Telegraaf. "Soms is een flinke tik nodig om de ogen weer open te krijgen. Wat Feyenoord tegen Excelsior is overkomen is pijnlijk, maar de club krijgt wel een herkansing', vervolgt hij.



"Met weliswaar nog meer druk dan nu al het geval was, maar wat dat betreft moeten ze zich vasthouden aan het beeld van het afgelopen seizoen. Dat van een stabiele groep, die steeds na een tegenslag terug weet te komen. Het zou daarom niet des Feyenoords zijn als er twee keer achter elkaar van een te kloppen tegenstander wordt verloren."