Hoop voor Feyenoord: 'Steeds volgden grote overwinningen'

Feyenoord verloor zondagmiddag met 3-0 van Excelsior en moest het kampioensfeest daardoor minimaal een week uitstellen. Sommigen stellen dat de Rotterdammers nu helemaal in elkaar zakken en dat Ajax er alsnog met de titel vandoor gaat, maar Valentijn Driessen weet dat nog zo net niet.



"Ook typerend voor Feyenoord is dat de ploeg na serieuze tegenslag elke keer zo veel veerkracht opbracht dat de ploeg nooit echt onderuit ging", schrijft hij in zijn column in De Telegraaf.



"Na competitienederlagen bij Go Ahead Eagles, Ajax en Sparta en de beker- en Europese uitschakeling volgden grote overwinningen. Giovanni van Bronckhorst maakte grote indruk met het managen van de affaire Dirk Kuyt – hij nam eerder afscheid van aanvoerder Kuyt als basisspeler dan deze zelf voor ogen had –, de rust die hij uitstraalde als het tegenzat en zijn koele realistische analyse na negentig minuten door Ajax te zijn vernederd."