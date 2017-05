'Chelsea reserveert 82 miljoen voor AS Roma-duo'

Zijn cijfers zijn misschien niet zo spectaculair als die van Dries Mertens, maar ook Radja Nainggolan is bezig aan een bijzonder sterk seizoen in de Serie A. Bij AS Roma is hij dan ook niet meer weg te denken uit de basisploeg. Toch staat het niet vast of hij ook volgend seizoen nog in het Stadio Olimpico te bewonderen zal zijn.



Afgelopen zomer stond Nainggolan al in de nadrukkelijke belangstelling van Chelsea FC, waar coach Antonio Conte een grote liefhebber van Il Ninja is. Toen zei hij nog resoluut 'nee' tegen een transfer, maar de toekomstige kampioen van Engeland wil de Rode Duivel blijkbaar nog niet opgeven.



Met oog op de Champions League zou Conte volgende zomer een serieus transferbudget ter beschikking krijgen van eigenaar Roman Abramovich. Volgens The Sun zou hij daarvan zo'n 82 miljoen euro willen spenderen aan een transfer van Nainggolan en diens ploegmaat Antonio Rüdiger. Het Engelse medium, dat overigens stelt dat de Belg nu wel een transfer zou overwegen, denkt dat die som voldoende moet zijn om Roma te overtuigen of tenminste serieus te laten twijfelen.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

