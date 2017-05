Go Ahead-aanvaller fileert eigen ploeg: "Ja, dat is keihard"

Go Ahead Eagles verloor zondagmiddag met 4-0 van Ajax en degradeerde daardoor naar de Jupiler League. Vleugelaanvaller Jarchinio Antonio heeft geen goed woord over voor zijn eigen ploeg.



"Wij hebben een ploeg – en daar hoor ik ook bij – die veel praatjes heeft, maar er niet staat als het erop aankomt", vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. "We hebben het dit hele seizoen laten afweten. Op momenten dat we punten konden en moesten pakken, zijn we afgetroefd door teams die makkelijk te verslaan waren."



"Eerlijk gezegd was het al duidelijk dat we het niet meer zouden halen", vervolgt Antonia. "Het is duidelijk een gebrek aan kwaliteit, anders win je wel meer wedstrijden in de Eredivisie. De echte wil om te vechten voor onze kansen hebben we dit seizoen niet laten zien. Als ik zie hoe makkelijk wij soms doelpunten weggeven en hoe laks wij zelf omgaan met kansen, dan verdienen we het ook niet om in de Eredivisie te blijven. Ja, dat is keihard, maar ik heb geen zin om fantasieverhaaltjes te vertellen."