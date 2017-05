De 3-0 nederlaag van Feyenoord bij Excelsior houdt de gemoederen flink bezig. De koplopers van de Eredivisie speelden een dramatische wedstrijd en hebben nu nog maar één kans om het kampioenschap veilig te stellen.



"Ze hebben bijna geen speler die in deze situatie is geweest", zegt Bert van Marwijk bij Studio Voetbal. "De druk werkte enorm verlammend. Maar dit is zo'n goede les. Ze moeten nu in de spiegel kijken en dit niet nog een keer laten gebeuren."



Pierre van Hooijdonk had geen ploeg gezien die kampioen kon worden. "Geen enkele keer gingen spelers tekeer tegen elkaar. Niemand pakte eens iemand bij de strot. Giovanni van Bronckhorst deed ook niks om iets te bewerkstelligen", aldus een kritische Van Hooijdonk.