Veltman schat titelkansen Ajax in: "Zo simpel is het"

Koploper Feyenoord had de landstitel zondagmiddag voor het grijpen, maar faalde op bezoek bij stadsgenoot Excelsior (3-0). Omdat Ajax wél won (4-0 tegen Go Ahead Eagles), is het verschil met nog één speelronde te gaan nog maar één punt.



"Als het nu verkeerd uitpakt voor Feyenoord, kan het dus toch nog gekker dan vorig jaar", doelt Joël Veltman in De Telegraaf op de zeker lijkende landstitel die Ajax bij De Graafschap verspeelde. "We wilden in de aanloop naar Lyon gewoon winnen. Dat hebben we gedaan, maar nu loopt het zo raar dat we nog twee prijzen kunnen pakken."



"Ik wil niet zeggen dat het kat-in-het-bakkie is, normaal wint Feyenoord echter thuis van Heracles. Zo simpel is het. Maar nu is het wel even een ander wedstrijdje. Voor deze wedstrijd was de kans dat we kampioen zouden worden één procent, nu misschien twintig."