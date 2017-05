'Feyenoord was in dat opzicht één dag doodziek'

Feyenoord is al sinds de eerste speelronde de koploper van de Eredivisie, maar slaagde er zondagmiddag (nog) niet in kampioen te worden. Excelsior was met 3-0 te sterk en dus heeft de ploeg van Giovanni van Bronckhorst nog maar één kans: zondag thuis tegen Heracles Almelo.



Marcel van der Kraan stelt in De Telegraaf dat Feyenoord bezweek onder de stress. "Stress is geen ziekte, maar van stress kun je wel ziek worden. Medici hebben het al lang geleden vastgesteld. Feyenoord was gisteren in dat opzicht één dag doodziek. Bezweken onder de druk van de eigen aanhang en het hele land. Het kon kampioen worden, maar verloor met 3-0 van de club met de kleinste begroting."



"Het lukte de Feyenoorders niet om relaxed te blijven. De benen werden pap, het brein functioneerde niet als normaal. Na afloop was de moraal gebroken. Er ligt gelukkig voor Rotterdam nog één reddingsboei in de Maas. Giovanni van Bronckhorst moet zijn elftal drijvend houden, zich een week lang afsluiten en zondag tegen Heracles voor datzelfde legioen de titel grijpen."