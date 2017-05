Imponerend Ajax-talent heeft boodschap voor Bosz

Ajax-trainer Peter Bosz spaarde zondagmiddag tegen Go Ahead Eagles de nodige basiskrachten, maar zag zijn ploeg alsnog met 4-0 winnen. De zogenaamde 'B-ploeg' deed het uitstekend en dat geldt zeker ook voor Justin Kluivert.



Over het algemeen krijgen Amin Younes en Bertrand Traoré van Bosz de voorkeur op de flanken, maar in het duel met Eagles, dat van Ajax het laatste zetje naar de Jupiler League kreeg, lieten Kluivert én smaakmaker David Neres zien ook graag hun bijdrage te leveren.



"Ik heb de trainer laten zien dat ik gretig ben", vertelt Kluivert in gesprek met De Telegraaf. "Het is fijn dat ik minuten heb kunnen maken en leuk dat ik een doelpunt en een assist heb meegepikt."