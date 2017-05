Rampscenario dreigt voor Feyenoord: "Zoiets bestaat gewoon niet"

Alles en iedereen ging er zondag van uit dat Feyenoord kampioen zou worden. Excelsior weigerde echter mee te werken aan dat feestje en versloeg de stadsgenoot met liefst 3-0. Willem van Hanegem noemt het een collectieve wanprestatie van Feyenoord.



Toch gelooft hij nog in het kampioenschap van Feyenoord. Dat schrijft De Kromme in zijn column in het Algemeen Dagblad. "Het toch niet zo zijn dat Feyenoord 33 speeldagen bovenaan staat, maar dan alsnog op de 34ste speeldag geen kampioen wordt. Zoiets bestaat gewoon niet. Feyenoord mag de titel nu echt niet meer weggeven."



"Wat je hoort na zo'n onverwachte nederlaag van Feyenoord: Dat ze niet tegen de druk kunnen, Dat de spelers te veel stress voelen bij het grote verlangen van de fans. Dat soort dingen... Wat een onzin zeg. Feyenoord moet zich nu echt geen complex laten aanpraten."