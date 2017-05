Mourinho deelt flinke sneer uit aan supporters Arsenal

Manchester United moest zondagavond zijn meerdere erkennen in Arsenal. De ploeg van manager José Mourinho ging met 2-0 onderuit. Na afloop van het duel vond de Portugese manager het nodig om nog even een sneer uit te delen aan de supporters van de Londense club.



"Toen ik in het verleden Highbury verliet, moesten ze huilen. Toen ik de afgelopen jaren het Emirates Stadium verliet, huilden ze", zegt de ervaren oefenmeester, die al meerdere overwinningen boekte met zijn ex-club Chelsea op bezoek bij Arsenal.



"Ik ben blij voor ze dat ze nu een keer niet hoefden te huilen, maar konden zingen", aldus Mourinho. De nederlaag komt hard aan in Manchester, want een plek bij de top vier lijkt er nu niet meer in te zitten.