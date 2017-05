Sanchez verrast door prijs: "Het betekent veel voor me"

Davinson Sanchez werd na afloop van het duel met Go Ahead Eagles door de supporters uitgeroepen tot Speler van het Jaar. De verdediger is zeer vereerd door de prijs, zo laat hij weten aan Ajax TV.



"Dank jullie wel, ten eerste. Het komt wel als een verrassing voor me, want we hebben een geweldige selectie. Ik beschouw mezelf als een van het team. Ik maak er deel van uit en ik werk om de gezamenlijke doelen te behalen", vertelt de Zuid-Amerikaan.



"Een individuele prijs zoals deze heb ik te danken aan het werk van het team in het veld en het vertrouwen dat ik sinds mijn komst heb gekregen", meent de jonge voetballer. "Ik probeer aan de verwachtingen van mijn teamgenoten en die van de fans te voldoen."



"Deze prijs betekent veel voor me. Ik werk hard om aan alle verwachtingen te voldoen, zodat mijn team mooie prestaties kan behalen. Met zo’n prestatie besef je dat je naasten, de trainer, mijn teamgenoten en mijn familie me altijd gesteund hebben en daarom draag ik deze prijs ook aan hun op", aldus Sánchez.