'KNVB presenteert woensdag de nieuwe bondscoach'

Dick Advocaat zal woensdag worden gepresenteerd als de nieuwe bondscoach. Dat meldt de Telegraaf zondagavond. De 69-jarige oefenmeester zal zelf niet aanwezig zijn vanwege zijn verplichtingen bij de Turkse topclub Fenerbahce.



De Hagenees wordt bij het Nederlands elftal de opvolger van de in maart ontslagen Danny Blind. Momenteel heeft Fred Grim op interim basis nog de leiding over Oranje. Advocaat lijkt bij de Nederlandse voetbalbond een contract tot november te gaan tekenen.



De ervaren trainer was al twee keer eerder bondscoach van het nationale elftal. Verder was Advocaat onder meer actief als coach bij onder meer PSV, AZ Alkmaar, Sunderland, Glasgow Rangers en Borussia Mönchengladbach. Als bondscoach had hij ook al eens de leiding over Zuid-Korea, de Verenigde Arabische Emiraten, België, Rusland en Servië.