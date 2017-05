De politie was zondagmiddag volop aanwezig in Rotterdam om de rust in de stad te kunnen bewaren na de mislukte kampioenswedstrijd van Feyenoord. Eén actie van de ME roept wel wat vraagtekens op. Een ME-busje reed namelijk vol over de voet van een Feyenoord-supporter heen, die daarbij zijn enkel lijkt te breken. Bekijk de bizarre beelden hieronder!





