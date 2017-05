Bosz ontevreden: "Misschien omdat het te makkelijk gaat"

Ajax was zondagmiddag in eigen huis met maar liefst 4-0 te sterk voor Go Ahead Eagles. Desondanks was trainer Peter Bosz na afloop niet geheel tevreden.



"Ik wil vooral naar mijn eigen ploeg kijken. Ik vind dat wij beter kunnen dan dat we vandaag hebben laten zien", vertelt de oefenmeester. "We hebben 4-0 gewonnen, maar zonder groots te spelen, omdat het misschien te makkelijk gaat. Dat ze denken dat we niet meer diep hoeven te lopen, of de bal hoeven af te geven. Aan de andere kant hebben we wel 4-0 gewonnen."



Aankomende week kan een grote feestweek worden voor de Amsterdammers. "Wij zitten natuurlijk met het dubbele programma, wat heerlijk is. In een fase waarin het seizoen beslist wordt, en dat is vaak begin of midden mei, als je dan nog steeds erbij bent, dan doe je het goed", aldus Bosz.