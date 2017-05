Jans heeft tranen maar net in bedwang bij afscheid PEC Zwolle

Ron Jans stond zondagmiddag voor het laatst aan het roer bij een thuiswedstrijd van PEC Zwolle. De oefenmeester hield het tijdens zijn afscheidsspeech na afloop van het duel maar net droog.



"Dit is een heel apart moment", zegt de vertrekkende trainer. "Mijn laatste thuiswedstrijd, maar dat was niet aan de orde. Het ging erom in de eredivisie te blijven. Ik kan wel huilen, ik ben zo blij."



"Ik heb hier een geweldige tijd gehad", aldus Jans, die met PEC Zwolle de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal wist binnen te slepen. "Het is een geweldige periode in mijn leven. Ik zal dit nooit vergeten. Dank jullie wel."