Maradona weer aan de slag als trainer bij opmerkelijke club

Diego Maradona keert terug als trainer. De legendarische voetballer gaat aan de slag bij Al Fujairah, dat uitkomt in de tweede divisie van Verenigde Arabische Emiraten. De Argentijn was sinds 2012 niet meer actief binnen het voetbal.



De oud-voetballer tekent voor een jaar bij de club uit het Midden-Oosten. Al Fujairah degradeerde afgelopen seizoen naar het tweede niveau en Maradona moet de club dus weer naar de hoogste divisie helpen.



De 56-jarige oefenmeester was eerder actief als trainer bij Textil Mandiyú, Racing Club, Argentinië en Al Wasl.





•

رسميا :

ماردونا مدربا لنادي الفجيرة ..#fujfc pic.twitter.com/MlD2kJapQ4 — نادي الفجيرة الرياضي (@Fuj_FC) May 7, 2017