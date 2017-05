Van der Gaag: "We waren figurant in onze eigen wedstrijd"

Alle blikken waren zondagmiddag gericht op Feyenoord dat het op Woudestein opnam tegen Excelsior. De koploper van de Eredivisie kon zich kronen tot kampioen, maar de Kralingers wisten dat feestje te verpesten.



"Alle aandacht voor Feyenoord voor aanvang van de wedstrijd is terecht," zegt Van der Gaag. "Maar we hadden het idee dat we figurant van onze eigen wedstrijd waren. Daar wilden we voor waken en daar hebben we de ploeg op aangesproken", vertelt trainer Mitchell van der Gaag aan RTV Rijnmond.



De trainer is zeer content met hoe zijn ploeg is omgegaan met de entourage. "Toen ik hier bij het stadion aan kwam rijden, leek het Fort Knox wel", aldus Van der Gaag. "We kunnen trots zijn op elkaar."