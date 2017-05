Feyenoord-huurling rekent op titel: "Aan mij zal het niet liggen"

Ajax neemt het aankomend weekend op tegen Willem II. De Amsterdammers zich bij een overwinning op de Tilburgers én puntenverlies van Feyenoord kronen tot kampioen van de Eredivisie. Feyenoord-huurling Jari Schuurman zal er echter alles aan doen om dat te voorkomen.



"Ik ga er vanuit dat Feyenoord zelf gewoon wint van Heracles en zo de titel pakt. Maar als dat niet zo is, dan wil ik ze heel graag helpen in onze wedstrijd tegen Ajax. Ik zal er alles aan doen in ieder geval. En in de jeugd heb ik een goed record tegen Ajax met Feyenoord. Aan mij zal het niet liggen", vertelt de 20-jarige voetballer aan het Algemeen Dagblad.



Of de jonge voetballer aankomend seizoen met Feyenoord de Champions League ingaat is nog altijd onduidelijk. "Eerst dit seizoen goed afsluiten en dan gaan we daar wel naar kijken. Ik weet nu echt nog niks", aldus Schuurman.