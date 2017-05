Armenteros volgende week tegen Feyenoord: "Het kampioenschap is ze gegund"

Samuel Armenteros neemt het aankomend weekend met Heracles Almelo op tegen zijn oude club Feyenoord. De Rotterdammers zijn bij een overwinning kampioen van Nederland, maar dat betekent niet dat de Zweed zich in zal houden.



"Ik ga niet anders spelen omdat het een ex-club is, dat heb ik nooit gedaan", vertelt de aanvaller aan FOX Sports. "Natuurlijk heb ik veel liefde voor de club en voor de mensen daar. Het is ze gegund, ze zijn heel lang niet kampioen geworden."



De Almeloërs hebben nog een punt nodig om zich te verzekeren van de play-offs voor Europees voetbal. "Vandaag hadden ze de kans niet gepakt en nu moeten ze volgende week tegen ons. Maar goed wij gaan er alles aan doen om te winnen, zij ook", aldus Armenteros.