Heracles ziet kansen: "De druk is er volgende week nog veel meer bij Feyenoord"

Heracles Almelo neemt het aankomend weekend in de Kuip op tegen Feyenoord. De Rotterdammers hopen zich dan alsnog te gaan kronen tot kampioen van Nederland. Die kans kreeg Feyenoord zondagmiddag ook al op Woudestein, maar die wedstrijd liep uit op een deceptie. Heraclied Mark-Jan Fledderus had die zeperd al aan zien komen.



"Ik had heel veel geld kunnen verdienen, want ik zei het voor de wedstrijd al tegen iedereen", vertelt de middenvelder aan FOX Sports. "Iedereen was ervan overtuigd dat Feyenoord het ging redden, maar het is ze niet gelukt", liet hij later weten aan RTV Oost.



De Almeloërs hebben nog één punt nodig om zich te verzekeren van play-offs om Europees voetbal. "We zullen tegen Feyenoord ook nog punten moeten pakken en Feyenoord van de titel af moeten houden. Je ziet vandaag dat er heel veel druk is bij Feyenoord. Die druk zal er volgende week nog veel meer zijn. Dat is gewoon lastig voetballen voor hen. Voor ons is die druk minder, maar wij willen ook winnen", aldus Fledderus.