"Eerst was de kans op de titel één procent, die kans is nu twintig procent"

Feyenoord ging zondagmiddag op bezoek bij Excelsior onderuit en dat werd uiteraard met gejuicht ontvangen in de Johan Cruijff Arena. Precies op het moment dat op Woudestein de openingstreffer gescoord werd, had Joël Veltman de bal. Luid gejuich ging op in Amsterdam, maar de verdediger had niet meteen door wat er gaande was.



"Ik speelde een simpele bal en dacht dat het publiek daarop reageerde. Een beetje boegeroep omdat ik vooruit had moeten voetballen", vertelt de Oranje-international aan het Algemeen Dagblad. "Maar het was dus gejuich. En later nog twee keer. Ja, dan heb je wel in de gaten wat er aan de hand is. Ik vroeg het ook nog aan die scheids (Van Boekel, red.) hoeveel het stond. Zij horen alle tussenstanden. Ja, 3-0 zei hij. Ongelofelijk. Het kan nog steeds."



"Wij hebben vandaag gedaan wat we moesten doen. Dat moeten we volgende week tegen Willem II weer doen en dan afwachten. Eerst was de kans op de titel één procent, die kans is nu misschien twintig procent. Of er nog iets veranderd voor de wedstrijd donderdag in Lyon? Nee, als je een Europese finale kunt halen is dat de komende dagen prioriteit", aldus Veltman.