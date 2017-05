Bosz gaat in op titelkansen Ajax na blamage Feyenoord

Ajax won vandaag simpel met 4-0 tegen Go Ahead Eagles, Feyenoord verloor met 3-0 van Excelsior. Hierdoor is het gat nog maar één puntje, met nog een speelronde voor de boeg. Gelooft Peter Bosz weer in een titel?



"De kans op de landstitel is voor ons weer wat groter geworden. Zij hadden, zoals ze dat zelf zeiden, twee thuiswedstrijden om kampioen te worden. Feyenoord zal wel geschrokken zijn", aldus Bosz na afloop bij FOX Sports.



"Als ik in die situatie zou zitten, zou ik me iets minder comfortabel voelen als je tijdens de eerste kans die je krijgt met 3-0 verliest. Het enige dat wij konden doen is onze wedstrijden gewoon winnen. Dat hebben we gedaan, maar Feyenoord ook, tot vandaag."