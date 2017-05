El Ahmadi: "Nu wel weer met beide benen op de grond"

Karim El Ahmadi heeft geen goed woord over voor de prestatie van zijn Feyenoord vandaag, op bezoek bij Excelsior. De ploeg werd overrompeld door de Kralingers.



"Het was niet best. Excelsior was beter. Ze hebben verdiend gewonnen. We lieten ze voetballen en dat was van te voren niet afgesproken. We kwamen telkens te laat. Of dat met spanning te maken had? Ik denk het niet", reageert El Ahmadi na afloop bij FOX Sports.



"Nu staan we wel weer met beide benen op de grond. Misschien dachten we dat we er al waren. Maar we hebben niks laten zien." Nu resteert het thuisduel tegen Heracles, waarin een zege nodig is. "Volgende week kunnen we het afmaken en daar gaan we voor. Ik heb er nog altijd vertrouwen in. Volgende week kunnen we de klus klaren."