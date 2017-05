Kuyt wil niet achter veld verschuilen en wijst naar Feyenoord

Dirk Kuyt kon als invaller ook geen vuist maken, met Feyenoord tegen Excelsior. Na afloop reageert hij logischerwijs enorm teleurgesteld, voor de camera van FOX Sports.



"Zo’n wedstrijd verloopt in een flits. Toen ik erin kwam lag een minuut later de 3-0 erin. We kunnen een uur praten over alles wat verkeerd is gegaan vandaag", erkent Kuyt aangeslagen.



Het speelveld kon op weinig lof rekenen, maar Kuyt wil de domper hier niet aan verwijten. "Het was heel lastig spelen op dit veld. Een heel droog veld. Dit was kunstgras wat kurkdroog was. Daar hadden we veel moeite mee. Er lag heel veel lading in deze wedstrijd."



"Het lag vandaag gewoon aan Feyenoord. Uiteindelijk zijn we zelf verantwoordelijk voor het resultaat. Ik heb niet zoveel zin meer om over vandaag te praten. Het is nu voorbij en we hebben een wedstrijd om kampioen te worden", aldus Kuyt tot slot.





Kuyt: 'Een heel teleurstellende dag. Excelsior heeft verdiend gewonnen...'#excfey pic.twitter.com/UePe8cHOyf — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 7 mei 2017