BEELDEN: Ongeregeldheden op Coolsingel na afgang Feyenoord

In Rotterdam is iedereen geschokt door de 3-0 nederlaag tegen Excelsior, van Feyenoord. Op de Coolsingel stond het propvol mensen, die een titel wilden gaan vieren. In plaats daarvan veel ongeregeldheden, en charges door de politie..





Supporters bekogelen agenten met bierblikken, vuurwerk en terrasstoelen. Op de Coolsingel kwam de ME in actie: https://t.co/J5Ym74XLmy pic.twitter.com/QsVztYYKUo — NOS (@NOS) 7 mei 2017

Aboutaleb: 'Als Feyenoord-fans zich gedragen komt er een huldiging op Coolsingel.' Nou, die gaat er dus niet meer komen, vrees ik. pic.twitter.com/GR65nCn4GU — Neal Petersen (@nealpetersen) 7 mei 2017

Noem t maar sportnieuws. RT @Sportnieuwsnl: ME veegt Coolsingel schoon. Bierflesjed vliegen door de lucht. #excfey pic.twitter.com/BODkXZbkui — RenĂ© Lukassen (@renelukassen) 7 mei 2017

Kunnen die rellende gekken een week vastgezet worden? Heb je volgende week de echte supporters over op jullie feest! #coolsingel #feyenoord — Klaas-Jan Dunnink (@KlaasJanDunnink) 7 mei 2017

En het rellen gaat door. De massa scandeert: EĂ©n, twee, drie...!!! pic.twitter.com/PNwqMRHwq4 — Eppo König (@e_konig) 7 mei 2017

Aanleiding is me even ontgaan, maar vechtpartij tussen politie en hooligans om de hoek van Van Donge en De Roo. pic.twitter.com/bTvDQbP3P3 — Niels Kalkman (@nielskalkman) 7 mei 2017