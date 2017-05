Hakim Ziyech lacht in zijn vuistje als Excelsior de 2-0 maakt tegen Feyenoord. De Amsterdamse titelhoop leeft weer heel voorzichtig. Het zal toch niet!?





Reaction of the reserves as Feyeboord go behind against Excelsior. Haha! #ajagae pic.twitter.com/CxsI73tg7V