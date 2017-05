Van Hanegem legt het 'Feyenoord-gevoel' uit aan België

De ogen van voetbalminnend Nederland zijn zondag, en wellicht ook nog maandag, op Rotterdam gericht. In de Eredivisie kan Feyenoord zich immers kampioen kronen. Dat is inmiddels alweer 18 jaar geleden en dus zorgt de titelkoorts voor een ware gekte binnen Rotterdam en omstreken.



Maar wat maakt net Feyenoord nu zo speciaal? Club-icoon Willem Van Hanegem probeert het aan onze Belgische buren uit te leggen in Het Belang van Limburg. "Feyenoord is zoals Antwerp, Club Brugge en Beerschot. Clubs van het volk. Maar het Feyenoord-gevoel is moeilijk te verklaren. Bij andere clubs zou het stadion al niet meer vol zitten na zo'n lange periode zonder titel."



En ook de solidariteit onder de supporters is volgens Van Hanegem uniek. "Bij Feyenoord is ook alles een sociaal gebeuren. Ik zie wel eens op Facebook dat als er eentje ziek is, iedereen erop springt om te helpen. Maakt niet uit of ze hem goed kennen. Neen: het is een Feyenoorder, dus we helpen hem. Die ingesteldheid. De verbondenheid tussen de fans is heel extreem."