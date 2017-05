Titelstress bereikt hoogtepunt: Feyenoorders maken zich zorgen..

De eerste helft in Kralingen is voor Feyenoord toch nog wat teleurstellend verlopen. Bij een zege is het kampioenschap binnen, maar na 45 minuten staat het nog 0-0. En dus bereikt de titelstress een absoluut hoogtepunt, zo blijkt ook wel uit een greep uit de reacties op Twitter.





Je zal maar €6000,- betaald hebben voor een eerste grafhelft! #excFEY — Marcel S. (@Mars3114) 7 mei 2017

Het zal toch niet hè.. #excFEY — Said Boudriz (@SaidBoudriz) 7 mei 2017

Wat is er loos met @Feyenoord ? Het is slordig en leidt balverlies... 😕 Come on!! #excfey — Renske Houting (@RenskeHouting) 7 mei 2017

#excfey Feyenoord wil volgende week

kampioen worden in de kuip — Peter (@peter1234a) 7 mei 2017

#excfey als je zo blijft spelen als bijna kampioen pic.twitter.com/szL0rd6A9T — Anton Horeweg (@meesgroep8) 7 mei 2017

Toch heeft dat #feyenoord maar een matig ploegje. Ongelooflijk dat die bovenaan staan.....#excfey — Charl! (@charlbroere) 7 mei 2017

Wat een trieste vertoning! Kampioen van de armoede nakende jus! Wat is het slecht godverdomme 😡😡😡 #excfey — Willem Doreleijers (@WillemFM) 7 mei 2017