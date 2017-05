Gio over chaos in Kralingen: "Daardoor moeilijk om te focussen.."

Giovanni van Bronckhorst ontkomt ook niet aan de kampioenschaos in Rotterdam. De trainer van Feyenoord vreest dat de gekte in Kralingen en Zuid voor concentratieverlies kan zorgen bij zijn spelers.



"Het gaat goed met de spanning. Het is een gezonde spanning, dat heb ik als trainer en dat had ik als speler ook. Als speler heb je nog invloed omdat je zelf iets kan doen, als trainer ligt het aan de voorbereiding", vertelt Van Bronckhorst vlak voor het duel bij FOX Sports.



"Als de wedstrijd bezig is, dan is het wat minder. Ik ben blij dat we in deze situatie zitten. Als je ziet hoeveel mensen er langs de weg staan op de weg hiernaartoe en bij aankomst hier, dan is het niet makkelijk om je te focussen. Aan de andere kant weet je ook meteen waarvoor je het doet", aldus de (vermoedelijke) kampioenenmaker tot slot.





