Manu zorgt voor woede, onbegrip na 'Feyenoord-foto' in Arena

Go Ahead Eagles speelt vanmiddag voor de laatste kleine kans op het ontlopen van de laatste plek, en dus directe degradatie uit de Eredivisie. Het gaat op bezoek bij Ajax. In Deventer vraagt men zich echter af of Elvis Manu wel helemaal met zijn focus bij dit duel zit.



Hij stuurt namelijk een 'Feyenoord-video' op Instagram in de Amsterdam ArenA. Zijn zijn gedachtes al bij een titel voor zijn Rotterdamse jeugdliefde?





Laatste kans voor @GAEagles om degradatie af te wenden en Maatsen & Manu zijn alleen maar met het kampioenschap van Feyenoord bezig. #ajagae — Elco Evers (@ElcoEvers) 7 mei 2017

#Manu opzoutuhhhhhh gelijk enkeltje Amsterdam-Rotterdam geven. Auto laten we afdrijven via IJssel en Maas naar Rotterdam @GAEagles #ajagae — GA Eagles Till I Die (@GAE_TillIDie) 7 mei 2017

Elvis Manu is bezig met de kampioenswedstrijd van Feyenoord. Speelt basis bij de laatste strohalm van GAE #ajagae pic.twitter.com/2pCusrKUgD — Patrick Kieftenbelt (@Patrick0570) 7 mei 2017