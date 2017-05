Kritiek op goudhaantje Feyenoord: "Eieren in z'n schoenen?"

Nicolai Jorgensen kwam afgelopen zomer voor zo'n 3,5 miljoen euro naar Feyenoord. Het bleek een gouden zet, want hij scoort aan de lopende band.



Toch zou Willem van Hanegem hem vandaag voor het kampioensduel bij Excelsior NIET opgesteld hebben. De oud-trainer koos liever voor Dirk Kuyt in de punt. Hij zit echter op de bank.



"Hij is een heel goede spits, maar hij liep alsof hij eieren in z'n schoenen had", doelt Van Hanegem op het uitduel bij Sparta, net als vanmiddag dus gespeeld op kunstgras, bij FOX Sports.



"Het was heel raar om te zien. Net alsof hij op een rotonde zat, maar niet wist wanneer hij eruit moest. Zo bewoog hij", vervolgt De Kromme. "Op zo'n veld, waarom kies je dan niet gewoon voor Kuyt? Hij gaat er in dit soort wedstrijden voor 150 procent tegenaan. Die is ook niet angstig om op zo'n veld te lopen."