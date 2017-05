Gudde wil niet 'met vingertje wijzen' naar kritische Feyenoorders

Feyenoord kan vandaag kampioen van Nederland worden, en dat zal ook voor algemeen directeur Eric Gudde een grote opluchting zijn. De beleidsbepaler werd jarenlang verguisd door de eigen fans, maar viert nu toch ook een beetje 'zijn' succes.



Desondanks wil hij 'niet met het vingertje wijzen' naar de fans die hem lang uitfloten en verafschuwden. Dat vertelt hij voor de camera van FOX Sports, in Kralingen.



"Het is heel bijzonder. We hebben een onwaarschijnlijk intensieve week achter de rug. Ik ben waanzinnig trots op alle inspanningen van onze collega's, want het was een immense operatie."



Nerveus is Gudde zelf wel een beetje. "Ik ben voor elke wedstrijd gespannen. Het zou raar zijn als je dat niet hebt. Dan ben je denk ik niet meer geschikt voor dit vak. Maar vandaag is het extra. Het was samen met Excelsior een enorme opgave om dit te organiseren. Het lijkt me logisch dat de spanning wat hoger is dan normaal."





